أدورغان: سنرى أولًا من سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

إسطنبول- (د ب أ):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن ما إذا كان سيشارك في مؤتمر ليبيا الدولي في برلين أم لا.

وقال أردوغان لصحفيين، الأربعاء، في جنيف: "دعونا نرى أولا من الذي سيشارك في المؤتمر في يناير، وعلى هذا الأساس سنقرر من الذي سيشارك منا في المؤتمر".

غير أن أردوغان أكد أن تركيا تلقت الدعوة للمشاركة في المؤتمر.

وتسعى ألمانيا حاليا للتوسط بين الأطراف الليبية المتناحرة فيما بينها في الوقت الحالي، وأنها تدعو لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا في برلين.

وتحاول الحكومة الألمانية من خلال ما يُعرف بعملية برلين، دعم جهود السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن ليبيا، غسان سلامة. ولم تتحدد قائمة المشاركين في المؤتمر حتى الآن.

وتسود الفوضى ليبيا الغنية بالنفط، وذلك منذ سقوط حاكمها السابق معمر القذافي عام 2011، الذي أمسك بزمام السلطة على مدى عقود.