الرئيس اللبناني يؤكد فرض أي تعدٍ المياه الإقليمية لبلاده

بيروت- (د ب أ):

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول، واستعرض معه التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية.

ووفقا للرئاسة اللبنانية، دعا عون قائد اليونيفيل للتحقيق في أسباب "خرق باخرة استكشاف للنفط يونانية تعمل لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية والبقاء فيها لمدة 7 ساعات".

وأكد عون أن "لبنان يرفض أي تعد على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الإقليمية"، معتبرا أن "الخروق الإسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل إسرائيل القيام بها".

وشدد عون خلال اللقاء على أن "لبنان حريص على تفعيل التعاون القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل بهدف الحفاظ على الاستقرار ومعالجة المواضيع المطروحة عبر الحوار والتنسيق".

وتطرق البحث إلى نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية اللبنانية - الدولية -الإسرائيلية التي تجتمع دوريا في مقر القيادة الدولية في الناقورة، والتي عقدت بالأمس اجتماعها الأخير للعام الحالي.