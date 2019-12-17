متظاهرون عراقيون يقطعون الطرق المؤدية إلى حقول نفطية في البصرة

البصرة- (د ب أ):

أفاد شهود عيان بأن متظاهرين قطعوا، اليوم الثلاثاء، الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية للمطالبة بتوفير فرص عمل بمحافظة البصرة، 550كم جنوبي بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى حقول مجنون والرميلة الشمالي وارطاوي للمطالبة بتوفير فرص عمل وتشغيل العمال المؤقتين وفق نظام العقود.

ولا تؤثر هذه المظاهرات على عمليات الانتاج والتصدير كونها تقع خارج مجمعات الانتاج والتصدير .

وتتكرر الحركات الاحتجاجية باتجاه الحقول النفطية في محافظة البصرة التي تدار غالبيتها من شركات أجنبية أبرزها اكسون موبيل الأمريكية ولوك اويل الروسية وبي بي البريطانية وشركات صينية وماليزية بحثا عن فرص عمل للعاطلين.