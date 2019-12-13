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ميركل وماكرون وكونتي يناقشون الأوضاع في ليبيا قبل محادثات برلين

03:15 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
ميركل وماكرون وكونتي يناقشون الأوضاع في ليبيا قبل محادثات برلين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

بروكسل- (د ب أ):

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات بشأن ليبيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، في الوقت الذي حيث يتقدم فيه القائد العام لما يسمى بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في عملية عسكرية في طرابلس.

وقال كونتي عن المحادثات التي تأتي في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لاستضافة مؤتمر حول ليبيا يهدف إلى تسهيل وقف إطلاق النار: "لقد تبادلنا تقييماتنا للوضع واتفقنا على حاجة أوروبا إلى أن تجعل صوتها مسموعا".

وأضاف: "هناك أيضا جهات فاعلة أجنبية متواجدة على الأرض، وتقدم دعما واضحا للغاية من حيث العتاد، وحتى فيما يتعلق بالجنود والموارد المالية، ومن الواضح أن لها دورًا في هذا الوقت. يجب أن نواجههم"، في إشارة يرجح أنها إلى روسيا.

وتابع كونتي قائلا: "نتفق تماما حول أننا يجب أن نوجه هذا الصراع على الفور نحو حل سياسي وسنفعل ذلك بصوت موحد".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أن فرنسا وإيطاليا تدعمان المبادرة الألمانية من أجل السلام في ليبيا.

أنجيلا ميركل ليبيا برلين إيمانويل ماكرون جوزيبي كونتي الاتحاد الأوروبي بروكسل

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