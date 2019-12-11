واشنطن: التحقيق حول احتمالية وقوع جرائم حرب بسوريا بعد دخول تركيا مهم

القاهرة – مصراوي:

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أهمية التحقيق من احتمالية وقوع جرائم حرب في شمال سوريا، بعد دخول الجيش التركي البلاد، لافتًا إلى أهمية محاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح إسبر، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، أن عدد القوات الأمريكية في شرق سوريا بين 500 و600 جنديًا، لافتًا إلى بقاء قوات بلاده في شرق سوريا لضمان هزيمة مستدامة لتنظيم داعش الإرهابي.

مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع عقوبات جديدة على تركيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وقدم السيناتور الجمهوري تشريعاً في وقت سابق من هذا العام مع السيناتور، بوب مينينديز، قانوناً يفرض عقوبات على تركيا وبموجبه سوف يتم تقييد مبيعات الأسلحة الأميركية لتركيا، ومعاقبة المسؤولين الأتراك ماليًا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المشاركين في تقديم الأسلحة للجيش التركي في غزو سوريا.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر تشريع عقوبات واسعة على تركيا في وقت سابق من هذا العام. وقدم أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع قوانين عديدة في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمال سوريا، وشراء تركيا منظومة صواريخ S400 الروسية.