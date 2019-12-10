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رئيس وزراء إثيوبيا يتلقى جائزة نوبل اليوم

03:49 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
رئيس وزراء إثيوبيا يتلقى جائزة نوبل اليوم

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

ستوكهولم- (د ب ا):

من المقرر أن يحصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام خلال مراسم مقررة في أوسلو اليوم الثلاثاء.

وحاز آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام "لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة "وجهوده من أجل"السلام والتعاون الدولي"، حسبما أعلنت اللجنة النرويجية.

ويعد آبي أول شخصية إثيوبية تحصل على جائزة نوبل.

من المقرر تسليم جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم.

آبي أحمد جائزة نوبل رئيس وزراء إثيوبيا

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