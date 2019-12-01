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شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

01:56 م الأحد 01 ديسمبر 2019
شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

شرطة هونج كونج

هونج كونج - (د ب ا):

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع على الآلاف من المتظاهرين الذين نظموا مسيرة في منطقة تسيم شا تسوي اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتظاهرين نظموا مسيرة إلى مقر القنصلية الأمريكية للإعراب عن امتنانهم لتصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تشريع يدعم المتظاهرين الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة في بيان إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع للرد على المتظاهرين الذين كانوا يقومون بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة.

وكان ترامب قد وقع على مشروعي قانون أقرهما الكونجرس لدعم متظاهري هونج كونج الخميس الماضي.

وقال ترامب: "لقد وقعت مشروعي القانون بدافع الاحترام للرئيس الصيني شي ولشعب هونج كونج".

وأضاف: "يتم تفعيلهما على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونج كونج من تسوية خلافاتهم بشكل ودي مما يؤدي إلى سلام طويل الأمد ورخاء للجميع".

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