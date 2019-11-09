الجمهوريون في النواب الأمريكي يطلبون شهادة نجل بايدن ومسرب المعلومات

واشنطن - (د ب أ):

طلب الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي من رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف الاتصال بهانتر بايدن، ومسرب المعلومات مجهول الهوية وغيرهما للإدلاء بشهاداتهم خلال جلسات الاستماع العلنية التي تبدأ الأسبوع المقبل حول اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير.

وكتب ديفين نونيس عضو مجلس النواب عن كاليفورنيا، وهو الجمهوري الأبرز في لجنة الاستخبارات، إلى رئيس اللجنة الديمقراطي آدم شيف اليوم السبت استجابة لطلب ديمقراطي لتبرير الاتصال بالأشخاص المذكورين.

وكتب نونيس: "الأمريكيون يدركون عملية الاتهام بالتقصير المزيفة هذه، برغم جهود الديمقراطيين لإضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء بلومبرج.

ويريد الجمهوريون سماع شهادات نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، والمدير السابق لشركة الغاز الأوكرانية "بوريسما هولدينجز" وديفون آرتشر، عضو مجلس إدارة الشركة السابق، وألكسندرا تشالوبا، الموظفة السابقة في اللجنة الوطنية الديمقراطية.