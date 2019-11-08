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    أردوغان يربط خروج قواته من سوريا بانسحاب الدول الأخرى

    08:52 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    أردوغان يربط خروج قواته من سوريا بانسحاب الدول الأخرى

    العدوان التركي شمال سوريا

    القاهرة - مصراوي:

    قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن جيش بلاده لن ينسحب من سوريا إلا بعد خروج الدول الأخرى من الأرض العربية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".وبدأت أنقرة مع ميليشيات سورية موالية لها في في أكتوبر الماضي، عدوانًا واسعًا على شمال شرقي سوريا، لإبعاد الأكراد عن حدودها وإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترًا.

    رشق متظاهرون، أكراد في وقت سابق من الجمعة، مركبة عسكرية تركية بالحجارة أثناء مرور دورية تركية-روسية، بالقرب من بلدة المعبدة في الجزء الشمالي الشرقي من الحسكة، على الحدود السورية مع تركيا.

    وبدأت القوات التركية، مطلع الشهر الجاري، تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية شمال شرقي سوريا، في إطار اتفاق أدى إلى انسحاب المقاتلين الأكراد من الأراضي الواقعة على طول الحدود.

    رجب طيب اردوغان سوريا العدوان التركي شمال سوريا

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