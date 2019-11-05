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فرقاء اليمن يوقعون "اتفاق الرياض" بحضور بن سلمان وبن زايد

04:53 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
فرقاء اليمن يوقعون "اتفاق الرياض" بحضور بن سلمان وبن زايد

بن سلمان وبن زايد

القاهرة- (مصراوي):

وقع كل من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء، "اتفاق الرياض" الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، بحضور ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد.

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

الاتفاق ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

المجلس الانتقالي الجنوبي اليمن السعودية محمد بن سلمان محمد بن زايد

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