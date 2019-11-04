أكثر الكلمات إنتشاراً

الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

بوتين: الشعب الروسي قادر على مواجهة التحديات بتمسكه بوحدته الوطنية

09:26 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
بوتين: الشعب الروسي قادر على مواجهة التحديات بتمسكه بوحدته الوطنية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، كلمة الى الشعب بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية، أكد فيها أهمية وقوف الشعب الروسي صفًا واحدًا من أجل تحقيق تنمية حقيقية للبلاد.

وقال بوتين، خلال كلمته التي أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن وحدة شعبنا هي الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية ناجحة لبلادنا، إلى جانب ولائنا لقيم السلام والثقة المتبادلة والاحترام لكل الجماعات العرقية ، إن مسؤوليتنا التاريخية تتمثل في الحفاظ على تلك التقاليد".

وشدد على أن الاتحاد الوطني هو السبيل الوحيد لإنجاز أصعب المهام ومواجهة أية تحديات مستقبلية بالشكل الملائم.

وتوجه بوتين بالشكر إلى جميع الدول الصديقة لروسيا على مساهمتها في توطيد الروابط بين موسكو وشركائها الأجانب.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين روسيا موسكو

الخبر التالى:

رئيس حزب الكتائب: اللبنانيون يريدون حكومة تكنوقراط حيادية لاستعادة الثقة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان