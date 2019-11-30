اردوغان: لا سحب للسفن التركية من شرق المتوسط

إسطنبول (د ب أ)

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت على أن بلاده لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، والاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا ستطبق بجميع بنودها، رغم معارضة البرلمان الليبي للاتفاق الذي وقعته حكومة طرابلس المتنازع على شرعيتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، في مراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" لنقل الغاز من اذربيجان إلى اوروبا،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وقال أردوغان إن "جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضًا"، "وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء".

وحول سفن التنقيب التركية شرق المتوسط، أكّد أردوغان" أن تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعانا لصراخ البعض وعويله".

وأضاف: "لن نتخلى عن حقوقنا ولن نجعل حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة، كما أننا لن نطالب بشيء ليس من حقنا".

وتابع: "هناك من يسعى لتأجيج التوتر بدلًا من التقاسم العادل لموارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط، ويلجأ إلى لغة التهديد والإبتزاز رغم وجود إمكانية التقاسم العادل".

واستطرد في السياق ذاته: "لا توجد دولة فوق القانون الدولي".

ونقلت وكالة بلومبرج عن اردوغان قوله أن البرلمان سوف يقر الاتفاق مع ليبيا بشأن حدود الولاية البحرية في الأيام المقبلة، ما يعزز نفوذ تركيا في البحر المتوسط.

يشار إلى أن حكومة أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية المنبسقة عن اتفاق الصخيرات وقعا يوم الأربعاء الماضي مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، وهو ما رفضه مجلس النواب الليبي.

وردا على ذلك، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص اتفقوا في اتصالات هاتفية على أنه لا أثر قانوني لمذكرتي التفاهم.

كما تعارض الدول الثلاث والاتحاد الاوروبي عمليات التنقيب التركية عن الغاز والنفط شرق البحر المتوسط وهدد التكتل الاوروبي بفرض عقوبات على انقرة.