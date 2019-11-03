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    رئيس الوزراء العراقي: المظاهرات حققت الكثير من أغراضها

    10:57 م الأحد 03 نوفمبر 2019
    رئيس الوزراء العراقي: المظاهرات حققت الكثير من أغراضها

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

    بغداد - (أ ش أ):

    أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن المظاهرات في البلاد حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها.

    وأشار عبد المهدي - في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" اليوم الأحد - إلى أن تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات..موضحا أنه حان الوقت لعودة الحياة إلى طبيعتها لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها.

    وقال عبد المهدي "إنه مر شهر منذ أن اندلعت المظاهرات الشعبية والتي عمت محافظات العراق، لاسيما بغداد وقد عبر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي أداء الحكومة والإصلاحات المطلوبة سواء السياسية أو الحقوقية أو الخدمية".

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    رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي احتجاجات العراق مظاهرات بغداد

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