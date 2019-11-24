فيتناميين.. اتهام رجل بتهريب البشر في شاحنة ببريطانيا

لندن - (د ب أ):

قالت الشرطة في مقاطعة إسيكس اليوم الأحد إن رجلا 23 عامًا، من أيرلندا الشمالية تم توجيه تهم تتعلق بجرائم الإتجار بالبشر إليه فيما يتعلق بمقتل 39 فيتناميا في شاحنة بالقرب من لندن في أكتوبر.

وأضافت الشرطة أن الرجل تم القبض عليه على طريق سريع قرب بيكونسفيلد شمال غربي لندن في الساعات الأولى من صباح أمس الأول الجمعة وسيمثل أمام محكمة في مدينة تشيلمسفورد غدا الاثنين.

وتم اكتشاف جثث 39 مهاجرا في شاحنة متوقفة في 23 أكتوبر. وأوضحت الشرطة البريطانية في البداية أنهم صينيون، ثم أعلنت في الثامن من نوفمبر أسماء الضحايا الفيتناميين البالغ عددهم 39.

وتعتقد الشرطة أنه تم استخدام وحدة مقطورة مسجلة في إيرلندا لنقل المهاجرين الفيتناميين من ميناء "زيبروج" البلجيكي إلى ميناء الشحن البريطاني، بورفليت، بالقرب من مدينة جرايز بمقاطعة إيسكس.

وكانت شرطة إسيكس قد اعتقلت سابقا سائق شاحنة من أيرلندا الشمالية 25 عامًا، للاشتباه في تورطه في القتل. وكان قد حصل على المقطورة من الميناء البريطاني، ومن المقرر أن يمثل هو أيضا أمام المحكمة غدا الاثنين.

وتم اعتقال العديد ممن يشتبه أنهم من المهربين في فيتنام.