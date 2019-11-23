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الجيش اليمني يحرر موقعًا جديدًا في جبهة المخدرة غرب صرواح

08:20 م السبت 23 نوفمبر 2019
الجيش اليمني يحرر موقعًا جديدًا في جبهة المخدرة غرب صرواح

الجيش اليمني _أرشيفية

اليمن - (أ ش أ)

شنت قوات الجيش الوطني اليمني هجومًا اليوم السبت، على أحد المواقع التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح.

وقال مصدر عسكري بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة، وفقا لوكالة أنباء اليمن "سبأ" إن الجيش الوطني تمكن من تحرير موقع (المقطع) في جبهة المخدرة، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات الانقلابية، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر ميليشيات الحوثي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات قوات الجيش.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات ليمليشيات الحوثي في مواقع متفرقة بصرواح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عربة "بي ام بي".

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الجيش اليمني الحرب اليمنية الحوثيون صرواح

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