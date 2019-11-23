نائب عراقي يحذر من دخول البلاد في "نفق مظلم"

بغداد - (د ب أ):

استبعد النائب العراقي عن تحالف الفتح حنين القدو اليوم السبت قدرة الحكومة على تلبية جميع المطالب الجماهيرية خلال مدة 45 يوماً، محذرا من دخول العراق في "نفق مظلم".

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي الإخباري اليوم عن القدو قوله إن "هناك العديد من القوانين المهمة والإيجابية التي شرعها مجلس النواب، خلال الفترة الأخيرة، لكن نعتقد أن المتظاهرين سيستمرون في تظاهراتهم ربما للمطالبة بتغيير الحكومة بالكامل وحل البرلمان" مبيناً أن "هناك مخاطر كبيرة من هذا الموضوع، وقد يدخل العراق في نفق مظلم وتكون الأوضاع أكثر سوءاً".

وأضاف القدو أن "اجتماع القوى السياسية في منزل الحكيم قبل أيام خرج بعدد من التوصيات، وأعطى الحكومة مهلة 45 يوماً لتنفيذها، وإجراء إصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب المتظاهرين، لكن أشك بقدرة الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب خلال المدة المحددة لأنها لا تملك عصا سحرية لتحقيق ذلك"، لافتاً إلى أن "الحكومة مطالبة بإجراء إصلاحات حقيقية تلبي المطالب الجماهيرية".

وتساءل القدو "هل استقالة الحكومة ترضي الجماهير المنتفضة؟" مشدداً على أن "هناك سقوفاً عالية لبعض المطالب، كالمطالبة بإزالة الحكومة والنظام السياسي بالكامل، يقابلها مطالب عقلانية من الممكن الاستجابة لها خلال فترة زمنية معينة".