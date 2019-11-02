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    تقليص ساعات حظر التجوال في العاصمة العراقية بغداد

    09:36 م السبت 02 نوفمبر 2019
    تقليص ساعات حظر التجوال في العاصمة العراقية بغداد

    الشرطة العراقية

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية (بغداد) تقليص ساعات حظر التجوال في المحافظة لإتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم.

    وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تقرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا (بتوقيت بغداد) وحتى إشعار آخر، بدلا من التوقيت السابق الذي يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا.

    وأضافت أن القرار جاء من أجل إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد.

    وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت - في وقت سابق - عن فرض حظر للتجوال في العاصمة من الساعة الثانية عشر ليلاً إلى الساعة السادسة صباحا (بالتويت المحلي).

    هذا المحتوى من

    Asha
    الشرطة العراقية العراق بغداد

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