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    الجزائر تدين بشدة هجوما إرهابيًا ضد الجيش المالي خلف 54 قتيلا

    08:44 م السبت 02 نوفمبر 2019
    الجزائر تدين بشدة هجوما إرهابيًا ضد الجيش المالي خلف 54 قتيلا

    الجزائر تدين هجوم مالي

    الجزائر - (أ ش أ):

    أدانت الجزائر، اليوم السبت، بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف أمس، قوات الجيش المالي في دائرة أنسنغو (شمال شرق مالي).

    وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير عبد العزيز بن علي الشريف - في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم - إن "الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي اقترف يوم الجمعة 1نوفمبر 2019 بمدينة إنديليمان دائرة أنسنغووالذي استهدف القوات المسلحة المالية".

    وأكد أن الجزائر على قناعة بأن حكومة مالي وشعبها قادران على مواجهة التهديد الإرهابي بكل حزم إلى غاية القضاء عليه وكذا تحديات الساعة من أجل عودة الاستقرار بشكل نهائي بدولة مالي، معربا عن تضامن الجزائر مع حكومة مالي وشعبها وقدم خالص التعازي لعائلات الضحايا.

    وخلف الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المالي 53 قتيلا من أفراد الجيش المالي بالإضافة إلى مدني واحد.

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