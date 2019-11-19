السعودية: خطف قاطرة بحرية من قبل الحوثيين سابقة إجرامية لأمن باب المندب

الرياض - (د ب أ)

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أن تعرَّض القاطرة البحرية السعودية "رابج 3"للخطف المسلح في البحر الاحمر من قبل ميليشيا الحوثي يعد "سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب".

صرح بذلك وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وندَّدت السعودية بالغارات الجوية، التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، واعتبر مجلس الوزراء أن ما تقوم به إسرائيل "انتهاكًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية"، وجدَّدت المملكة" دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، و"التصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي".

ورحّب المجلس الوزراء بقرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات.

كما رحَّب مجلس الوزراء السعودي بالاتفاق، الذي تم بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سورية ، والبدء في أعمالها، معربا" عن أمله في أن يكون ذلك معينًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة".