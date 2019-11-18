تمديد مهلة تشكيل الحكومة الجديدة في بلجيكا بعد محاولات فاشلة

بروكسل - (د ب أ)

حصل السياسي بول ماجنيت من الحزب الاشتراكي البلجيكي على مهلة إضافية حتى 25 نوفمبر الجاري لمواصلة الجهود لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد إجراء محادثات مع الملك فيليب.

وأوكلت مهمة تشكيل الحكومة إلى ماجنيت في الخامس من نوفمبر بعد أن فشل سياسيون آخرون في محاولاتهم لتشكيل إئتلاف حكومي.

وبذلك تكون ستة أشهر قد مرت منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في بلجيكا، بدون تشكيل حكومة تتولى شؤون الحكم في البلاد.

وأسفرت الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي عن نتيجة غير حاسمة، مما أدى إلى وجود مشهد سياسي بالغ التعقيد، مع عدم وجود تركيبة واضحة بشكل فوري للائتلاف الحكومي.

وأدت الانتخابات إلى تعزيز وضع المتطرفين، فيما خسرت الأحزاب التقليدية جزءا من تأييدها.

ويقول الخبراء إنه لا يمكن تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة إلا إذا تعاون الاشتراكيون الناطقون بالفرنسية مع القوميين الفلمنكيين، رغم أنه لا تكاد تكون هناك أرضية مشتركة بين الجانبين، كما أنهما استبعدا العمل سويا في إطار حكومة واحدة خلال فترة الحملات الانتخابية.