حملة تفتيش غربي ألمانيا على خلفية الاشتباه في التخطيط لهجوم إرهابي

أوفنباخ- (د ب أ):

أعلنت أجهزة أمنية غربي ألمانيا أنه تم القيام بتفتيش ثلاث شقق في مدينة أوفنباخ على خلفية الاشتباه في الإعداد لهجوم خطير يعرض أمن البلاد للخطر.

وأوضح الادعاء العام في مدينة فرانكفورت والمكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية هيسن أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة رجال، 24 و22 و21 عامًا.

وأوضحت السلطات أن الرجل، 24 عامًا، هو ألماني من أصل مقدوني، والاثنين الآخرين، 22 و21 عامًا، تركيان.

وأضافت أنه يشتبه أن الرجال الثلاثة وصفوا أنفسهم في الماضي بأنهم أنصار لتنظيم داعش.

وبحسب التحقيقات، قام هؤلاء الرجال بإعدادات من أجل ارتكاب جريمة ذات دوافع دينية في منطقة راين-ماين غربي ألمانيا بواسطة متفجرات وأسلحة نارية، وقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص خلال ذلك.

وخلال حملة التفتيش تم العثور على "كثير من الأدلة"، بحسب السلطات الأمنية.

ويواجه الألماني المنحدر من أصول مقدونية، 24 عامًا، الاشتباه المباشر بأنه قام بشراء أجزاء أساسية لصناعة المتفجرات وبحث عن أسلحة نارية على الإنترنت، وفقا لبيان السلطات الأمنية.

وأضاف البيان أنه من المقرر عرض هذا الرجل على قاضي التحقيقات بعد ظهر اليوم.