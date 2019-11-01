نصر الله يدعو اللبنانيين إلى تسليط الضوء على الإيجابيات

القاهرة – (مصراوي):

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إنه بعد مضي أسبوعين على بدء الاحتجاجات في لبنان وما حصل من أحداث، يجب تسليط الضوء على بعض الإيجابيات والبناء عليها.

وأضاف نصر الله –في كلمته مُتلفزة وجهها اليوم للشعب اللبناني- أنه بفعل الكثير من الصبر والوعي والانضباط تمكن اللبنانيون من تجنب الوقوع فيما اراده البعض بالاتجاه نحو الفوضى والاقتتال الداخلي، مؤكدًا أن هناك مؤشرات حول ذلك لا سيما بخصوص هذا الكم الهائل من السباب والشتائم وهذا لم يكن امرا عفويا.

واستطرد: "من شتم هو مدان وايضا كل من فتح الهواء لهذا الامر بل ان بعض الاعلام كان محرضا على ذلك وخصوصا عندما يتركز الشتم والاهانة والتعرض للأعراض".

وتابع نصر الله: "أليس من يسب له أهل وأنصار يستفزون من جراء ذلك؟ انا أقول إن هناك من أراد استدعاء الشارع المقابل للاقتتال الداخلي لأن الجميع لديه السلاح الفردي وكان المطلوب أن يحتدم هذا الشارع".

وأكد نصر الله: "من يريد التعبير عن رأيه فهذا حق لكن يجب التنزه عن إهانة الناس والشتم وعدم التحريض عليه، وكل من يريد الفوضى والصدام بالشارع وبين القوى السياسية يجب أن نواجهه بالصبر وان لا نحقق له رغبته أيًا كانت الضغوط النفسية، يجب البناء على المشاعر الوطنية العابرة للطوائف".