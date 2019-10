"مظاهرات الإيدز" تشعل إيران: اشتباكات وحرائق واقتحام مبان حكومية

القاهرة- (مصراوي):

اقتحم متظاهرون مباني حكومية محلية في قرية جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وأشعلوا فيها النيران على خلفية إصابة ما لا يقل عن 300 شخص، بينهم أطفال، بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" نتيجة إهمال طبي، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لإذاعة "راديو فاردا" المتخصصة في الشأن الإيراني.

وقال أهالي قرية چنارمحمودي بمحافظة تشهار محال وبختياري، إن سبب انتقال هذا الفيروس يعود إلى استخدام حُقن طبية ملوثة استخدمتها الهيئات الصحية، لاختبار مرض السكري قبل شهرين، وسط اتهامات لمسؤولي الصحة بالتسبب في تلك الكارثة.

في المقابل، رفضت السلطات المحلية الاعتراف بارتكاب أي خطأ، وقالت إن اكتشاف حالات الإصابة بـ"الإيدز" في القرية حدث قبل أسابيع من اختبارات السكري.

وتداول ناشطون إيرانيون معارضون، أمس السبت، مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر إحراق المتظاهرون لمنشآت طبية تُديرها وزارة الصحة الإيرانية.

Footage from when the protesters started attacking the regime building. #لردگان pic.twitter.com/x473OmTOLG

كما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية والمتظاهرين، وأطلقت القوات النار وألقت القنابل المسيلة للدموع عليهم. وبدت أعمدة الدخان تتصاعد فيما عمد بعض الشبان إلى قطع الشوارع وإلقاء الحجارة، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء إيرانيون عبر تويتر.

More footage from #Lordegan, Iran were the protesters are fighting back against the regime forces this morning #لردگان pic.twitter.com/L720pqJLSM