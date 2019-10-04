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    مقتدى الصدر يطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

    10:23 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    مقتدى الصدر يطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

    مقتدى الصدر

    بغداد - (أ ش أ):

    دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة، والبدء بإجراء انتخابات مبكرة.

    وقال الصدر في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز): "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".

    وتابع: "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

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    مقتدى الصدر التيار الصدري استقالة الحكومة

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