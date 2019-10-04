5 ملايين دولار لمن يدل على إرهابيين استهدفوا قوات أمريكية في النيجر 2017

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، عن رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تقود إلى القبض على إرهابيين تابعين لتنظيم "داعش" نصبوا كميناً للقوات الأمريكية في النيجر عام 2017؛ مما أدى لمقتل 4 من جنودها.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن المكافأة خُصِصَت لمن يدلي بمعلومات حول "أبو وليد" ومسلحين آخرين ينتمون لتنظيم تابع لـ "داعش" الإرهابي يُعتقد أنهم منفذو عملية مقتل الجنود الأمريكيين الأربعة في النيجر عام 2017.

وأضافت الشبكة أن أبو وليد يُعد زعيم فرع "داعش" في منطقة الصحراء الكبرى.

وكانت وحدة مكونة من 12 جندياً من القوات الخاصة الأمريكية ترافق 30 جندياً آخر من القوات النيجيرية في مهمة للقبض على زعيم بارز في تنظيم "داعش" غربي أفريقيا في 4 أكتوبر 2017، إلا أن الوحدة هوجمت فجأة من قِبل أكثر من 100 إرهابي يحملون الأسلحة خارج بلدة تونجو تونجو على بعد 100 كلم من نيامي قرب الحدود مع مالي.