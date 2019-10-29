  • عاجل:النيابة تحيل كمسري قطار طنطا لإجراء "كشف المخدرات" بالطب الشرعي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    السعودية والبحرين توقّعان العقد الاستشاري لـ"الجسر الموازي"

    02:56 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    السعودية والبحرين توقّعان العقد الاستشاري لـ"الجسر الموازي"

    السعودية والبحرين

    القاهرة- (مصراوي):

    أبرمت السعودية والبحرين، الثلاثاء، عقدًا استشاريًا لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد، بقيمة إجمالية بلغت 33.6 مليون ريال (حوالي 8.96 مليون دولار).

    وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تصل إلى 5 سنوات بعد انتهاء الدراسة.

    كما وقع الجانبان عقدا بقيمة 11 مليار ريال (حوالي 2.93 مليار دولار) للمرحلة الانتقالية من الجسر الرابط بين السعودية والبحرين.

    وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد، أحمد الحقباني، إن مشروع الجسر الموازي أحد الحلول لتخفيض الضغط على جسر الملك فهد.

    ويعد هذا المشروع خطوة مهمة في ترسيخ العلاقات بين السعودية والبحرين، ضمن استراتيجية دول مجلس التعاون لربط الخليج بسلسلة من المشاريع منها السوق الخليجية المشتركة ومشروع ربط شبكة المواصلات والاتصالات والاتحاد الجمركي.

    السعودية البحرين الجسر الموازي جسر الملك فهد

    الخبر التالى:

    اشتباكات بين محتجين وموالين لحزب الله وحركة أمل في لبنان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان