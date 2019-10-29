بن سلمان يُهنئ ترامب على مقتل البغدادي: "خطوة تاريخية"

القاهرة- (مصراوي):

هنّأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نجاح العملية التي أفضت إلى مقتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي، واصفًا إيّاها بالخطوة التاريخية في الحرب على الإرهاب.

وقال بن سلمان في اتصال هاتفي مع ترامب، إن عملية مقتل البغدادي تؤسس لحقبة جديدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الثلاثاء.

وبحسب بيان البيت الأبيض، توجّه ترامب بالشكر لولي العهد السعودي على الشراكة القوية بين الرياض وواشنطن، كما ناقش الطرفان القضايا الإقليمية والثنائية الحاسمة.

كان ترامب أعلن الأحد، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال ترامب في خطاب ألقاه من غرفة الاستقبال بالبيت الأبيض إن "البغدادي قتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود".

وقُتِل البغدادي (48 عامًا) بعد أن فجّر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق مسدود تحت موقع مخبأه.

وأسفرت العملية التي اعتبرها ترامب "جريئة وخطيرة" عن سقوط الكثير من مُرافقي البغدادي، وإصابة 11 طفلًا كانوا متواجدين في موقع الغارة، فيما لم توقِع قتلى أو جرحى من القوات الأمريكية المُشاركة في العملية.