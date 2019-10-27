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    ترامب: البغدادي قُتل "كجبان يهرب ويبكي".. والعالم أكثر أمانًا من بعده

    03:42 م الأحد 27 أكتوبر 2019
    ترامب: البغدادي قُتل "كجبان يهرب ويبكي".. والعالم أكثر أمانًا من بعده

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة- (مصراوي):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "العالم بات أكثر أمانًا" بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، في عملية نفذتها الولايات المتحدة بمحافظة إدلب السورية.

    وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الأحد، أن "البغدادي قُتِل كجبان يهرب ويبكي".

    وأوضح ترامب أن 8 مروحيات وعدد كبير من الجنود الأمريكيين شاركوا في عملية قتل البغدادي، مُشيرًا إلى أن القوات الأمريكية الخاصة تعرضت لإطلاق نار عند وصولها إلى المجمع الذي كان يقيم فيه زعيم داعش.

    وأكّد عدم وقوع قتلى بين القوات الأمريكية خلال العملية.

    ترامب داعش الإرهاب أبو بكر البغدادي

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