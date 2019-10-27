صهره ومقربان منه ومخزن وثائق سري.. كيف انكشف مخبأ البغدادي؟

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت الاستخبارات العراقية أنها زوّدت التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بالإحداثيات الدقيقة لموقع زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، الأمر الذي مهّد الطريق لشن غارة جوية أفضت إلى مقتله، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية، الأحد.

وقالت الاستخبارات العراقية" قدّمنا معلومات دقيقة ومهمة إلى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى الإرهابي البغدادي وقتله".

كما قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي كوباني، إن عملية تصفية البغدادي نِتاج عمل استخباراتي مُشترك بين العراق والولايات المتحدة منذ 5 أشهر.

وقبل تأكيد مقتل البغدادي، غرّد كوباني عبر تويتر، الأحد: "عملية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية"، في إشارة إلى العملية التي استهدفت البغدادي.

"عراقيان مُقربان"

كما نقلت رويترز عن مسؤول بالمخابرات العراقية، الأحد، قوله إن أجهزة المخابرات تمكّنت من تحديد مخبأ البغدادي بعد القبض على عراقي وعراقية عرّفتهما بأنهما من "المُقرّبين من البغدادي".

وأضاف أن العراقيين الاثنين- اللذين لم يكشف هويّتهما- أدليا بمعلومات حول موقع سري في الصحراء، غرب العراق، يضم وثائق تحتوي على معلومات عن مكان البغدادي وتحركاته.

"صهالبغدادي"

وفي الوقت ذاته، ذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن صهر البغدادي المُعتقل محمد علي ساجت، ساهم في كشف مخبأ زعيم داعش، حيث كشف خلال التحقيق معه بعد اعتقاله قبل شهرين عن عدد من المخابئ التي يتواجد فيها البغدادي.

كما كشف عن المكان الذي سجّل فيه البغدادي آخر مقطع مُصوّر له في سبتمبر الماضي. وبعد ذلك زودت المخابرات العراقية الولايات المتحدة بالمعلومات التي كشفتها من ساجت.

وأكّدت مصادر عسكرية أمريكية مقتل البغدادي بعد فحص الوجه، وقالت إنه قتل خلال عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة منتصف ليل السبت/الأحد، ببلدة باريشا في محافظة إدلب السورية، التي تبعُد 7 كيلومترات عن تركيا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوة الأمريكية التي داهمت مخبأ البغدادي كانت تحاول اعتقاله حيًا، لكنه فجّر نفسه قبل إلقاء القبض عليه، موضحًا أن العملية استمرت لمدة 120 دقيقة.

وقال المرصد في تقرير نشره عبر موقعها الالكتروني، الأحد، إن "8 طائرات مروحية أقلعت من شمال شرق حلب الساعة 12:30 (بالتوقيت الصيفي لسوريا)، رافقتها طائرة حربية شنت غارة على مخبأ البغدادي، واشتبكت مع عناصر متحصنة في منزل قرب منطقة غرب قرية باريشا بإدلب".

وقُتلت زوجتا البغدادي خلال العملية إلى جانب المسؤول الأمني الخاص بزعيم داعش القتيل غزوان الراوي.

ونقلت رويترز عن مسؤول تركي رفيع قوله، إن البغدادي وصل إلى مخبأه في منطقة غرب قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية قبل 48 ساعة من العملية التي نفذها الجيش الأمريكي للإغارة عليه.

وبث التلفزيون الرسمي العراقي، الأحد، لقطات مصورة قال إنها للغارة الأمريكية التي استهدفت البغدادي. وأظهرت اللقطات حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة، وكذلك ملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

كان البغدادي ظهر آخر مرة في تسجيل مُصوّر الشهر الماضي، داعيًا عناصره إلى إنقاذ مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات، متوعدا بالثأر لهم.