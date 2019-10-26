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    بلومبرج : أردوغان يفكر فى عواقب المخاطرة بإغضاب ترامب

    12:14 ص السبت 26 أكتوبر 2019
    بلومبرج : أردوغان يفكر فى عواقب المخاطرة بإغضاب ترامب

    اردوغان وترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    بعد أن أبرم اتفاقين متتاليين مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، أضحى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يفكر مليا فى الوقت الراهن في ما يجب عمله إذا لم تغادر القوات الكردية السورية بلدة كوباني الحدودية.

    وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة، إنه بعد اتفاق أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إبعاد القوات الكردية، التي تخلت عنها الولايات المتحدة، من منطقة عازلة على طول الحدود التركية السورية.

    وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة، إن "الوحدات الكردية ستبقى وجها لوجه في مواجهة القوات المسلحة التركية "إذا لم تمتثل.

    وأضاف بيسكوف ، إن حرس الحدود السوري وشرطتنا العسكرية لن يقفا بينهما ".

    وذكر أردوغان لمحطة تلفزيون تي آر تي التركية الرسمية مساء أمس الخميس إن روسيا أعطت موافقتها على العمليات التركية إذا لم تتمكن من اقناع قوات حماية الشعب الكردية بالانسحاب والبقاء على الأقل على بعد 30 كيلومترا من الحدود بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

    ومع ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا اليوم الجمعة بفرض "عقوبات واسعة النطاق" إذا تجاوز جيشها ما هو متفق عليه في منطقة العمليات بين بلدتي تل أبيض ورأس العين.

    العدوان التركي سوريا أردوغان ترامب

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