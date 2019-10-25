ترامب: سنفرض عقوبات كبيرة على تركيا حال ارتكابها انتهاكات في سوريا

القاهرة- (مصراوي):

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بامكانية فرض عقوبات كبيرة على تركيا حال ارتكابها أي انتهاك في الاتفاق الذي ابرمته واشنطن مع انقرة، والذي يهدف إلى وقف العدوان التركي في المنطقة الحدودية شمال سوريا.

قال ترامب، في سلسلة من التغريدات عبر تويتر، إن تركيا أدركت أنها لا يجب أن تستهدف المقاتلين الأكراد، بينما يستعودن لمغادرة المنطقة الحدودية شمال سوريا، والتي تسعى أنقرة إلى أن تؤسس فيها ما أطلقت عليه اسم "المنطقة الآمنة".

وأكد ترامب، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أنه سوف يفرض عقوبات واسعة النطاق على أنقرة حال ارتكابها أي انتهاك.

وأشار إلى أن الأكراد يأمنون المنطقة جيدة، ويحرسون السجون التي يتواجد فيها مقاتلي داعش، بينما يستعد الأتراك لكي يحلون محلهم.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة كسبت تريليونات الدولارات منذ نوفمبر 2016، أي بعد توليه الرئاسة، وأنه قد تم إعادة تحديث الجيش، وتأمين النفط. وقال إن القوات الأمريكية تغادر سوريا لتتوجه إلى مناطق أخرى، ثم تعود الآن إلى أرض الوطن.

وتابع:"كان من المُفترض أن نبقى هناك 30 يومًا، وكان ذلك قبل 10 أعوام".

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن خطط أمريكية لإرسال فرق قتالية وعشرات الدبابات من نوع "أبرامز" الأمريكية إلى سوريا من أجل الحفاظ على حقول النفط في سوريا بعيدة عن "داعش" والأسد وإيران وروسيا، وذلك بحسب معلومات حصرية حصلت عليها مجلة "نيوزويك" Newsweek الأمريكية.

وقالت المجلة في تقريرها إن الولايات المتحدة وضعت خطة لإرسال قوات ودبابات قتالية لحراسة حقول النفط الشرقية في سوريا بعد انسحابها من شمال البلاد.