ترامب يهدد مجددًا: مستعدون للحرب وسنضرب إيران إذا اضطررنا

القاهرة - (مصراوي)

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، بضرب إيران إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة.

وقال ترامب: "سنضرب إيران إذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة".

وفي 20 سبتمبر الماضي، فرض ترامب عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني، وأكد أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران.

وأعلن ترمب عقب القرار المذكور أن العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق.

وحذر، وقتذاك، طهران من أن واشنطن تمتلك أقوى جيش في العالم، وأنه يمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه إيران.

وفي مايو الماضي هدد ترامب بضرب إيران إذا لم تكف عن تصرفاتها ودعمها للإرهاب، وتصاعدة حدة التوتر بين واشنطن وطهران بعدها بأيام عقب إسقاط إيران لطائرة استطلاع أمريكية مسيرة، في الوقت الذي ينتظر فيه العالم رد واشنطن، على ما وصفه ترامب بـ"الخطأ الفادح" من قبل النظام الإيراني.

وخرج الرئيس الأمريكي، في كلمة من البيت الأبيض بعد إسقاط الطائرة معلنًا أنه أوقف عملية عسكرية ضد إيران قبل 10 دقائق من تنفيذها.

وبررترامب ذلك على حسابه عبر "تويتر" قائلًا: "لم أتراجع عن ضرب إيران، كما يقولون بشكل غير صحيح، لكنني أوقفت التنفيذ فقط في هذه المرحلة".