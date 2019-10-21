نيويورك تايمز: ترامب يخطط لإبقاء 200 جندي شمال سوريا

القاهرة- (مصراوي):

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، يرغب في الإبقاء على 200 جندي أميركي، فقط في شمالي شرق سوريا.

وأفادت الصحيفة أن ترامب يهدف من وراء هذا الإجراء مواصلة الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، هذا إلى جانب منع اقتراب النظام السوري والقوات الروسية، من المنطقة التي توجد فيها حقول النفط، بحسب "سكاي نيوز".

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الأحد، إنه من المتوقع نقل ألف جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش" الإرهابي، وفق ما نقلت "رويترز".