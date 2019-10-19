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صحيفة: مناورات عسكرية سرية للناتو في ألمانيا تتضمن سيناريو حرب نووية

09:48 ص السبت 19 أكتوبر 2019
صحيفة: مناورات عسكرية سرية للناتو في ألمانيا تتضمن سيناريو حرب نووية

مناورات عسكرية - ارشيفية

برلين - (أ ش أ):

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجري مناورات عسكرية سرية في ألمانيا تتضمن سيناريوهات لبداية حرب نووية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن صحيفة "Kronen Zeitung " - أن المناورات انطلقت هذا الأسبوع تحت تسمية " Steadfast Noon "، وتم التدرب فيها على استخدام الطائرات لنقل أسلحة نووية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الألماني شارك في المناورات بسرب من الطائرات، من ضمنها قاذفة" Panavia Tornado".

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مناورات عسكرية حلف شمال الأطلسي ألمانيا حرب نووية

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