صحيفة: مناورات عسكرية سرية للناتو في ألمانيا تتضمن سيناريو حرب نووية
برلين - (أ ش أ):
كشفت وسائل إعلام ألمانية أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجري مناورات عسكرية سرية في ألمانيا تتضمن سيناريوهات لبداية حرب نووية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن صحيفة "Kronen Zeitung " - أن المناورات انطلقت هذا الأسبوع تحت تسمية " Steadfast Noon "، وتم التدرب فيها على استخدام الطائرات لنقل أسلحة نووية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الألماني شارك في المناورات بسرب من الطائرات، من ضمنها قاذفة" Panavia Tornado".
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