صحيفة: مناورات عسكرية سرية للناتو في ألمانيا تتضمن سيناريو حرب نووية
برلين - (أ ش أ):
كشفت وسائل إعلام ألمانية أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجري مناورات عسكرية سرية في ألمانيا تتضمن سيناريوهات لبداية حرب نووية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن صحيفة "Kronen Zeitung " - أن المناورات انطلقت هذا الأسبوع تحت تسمية " Steadfast Noon "، وتم التدرب فيها على استخدام الطائرات لنقل أسلحة نووية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الألماني شارك في المناورات بسرب من الطائرات، من ضمنها قاذفة " Panavia Tornado ".
هذا المحتوى من
-
971
-
278
-
249
-
196
-
81
-
76
-
68
-
52
-
49
-
49