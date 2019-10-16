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    صحيفة بولندية: روسيا استفادت من انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

    03:01 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    صحيفة بولندية: روسيا استفادت من انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

    القوات الأمريكية

    وارسو- (د ب أ):

    علقت صحيفة "جازيتا فيبورتشا" البولندية ذات التوجه اليساري على انسحاب الجنود الأمريكيين من مناطق شمال سوريا قائلة في عدد اليوم الأربعاء إن موسكو سعيدة بزوال الوضع الدولي لواشنطن "وهو الزوال الواضح حاليا و بشكل بالغ في الشرق الأوسط".

    ورأت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، تسبب من خلال غزوه العراق في "أن تصبح أمريكا مكروهة ولكن مهابة الجانب أيضا"، "في حين برهن (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب على أنه لا يمكن بالضرورة أخذ أمريكا في الاعتبار والتعويل عليها".

    وذهبت الصحيفة إلى أن "(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أصبح يشغل مركز اللاعب الأهم والقائد الذي يمكن الوثوق به".

    روسيا القوات الأمريكية سوريا الشرق الأوسط موسكو جورج بوش

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