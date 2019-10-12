الجبير: السعودية ترفض العدوان التركي وتؤكد وقوفها بجانب الشعب السوري

القاهرة – مصراوي:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، وقوف المملكة العربية السعودية بجانب الشعب السوري، والحفاظ على وحدة أراضيه.

وشدد، في كلمته بالاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، السبت، أن المملكة ترفض العدوان التركي على سوريا، وتطالب بالوقف الفوري للعدوان.

وأكد الجبير على ضرورة اللجوء للحل السلمي والسياسي للأزمة في سوريا، بما في ذلك خروج جميع الميليشيات المسلحة منها.