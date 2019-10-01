جونسون ينفي تقديم حكومته لمقترحات بشأن شبكة الأمان الأيرلندية

لندن - (د ب أ):

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء تقارير إعلامية قالت إنه أرسل بالفعل إلى بروكسل مقترحات جديدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بما في ذلك خطة لنقاط التفتيش الجمركية على مسافة من الحدود الأيرلندية.

وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن المقترحات المسربة التي جاءت في تقارير لهيئة الإذاعة الأيرلندية "آر.تي.آي" ،والتي قالت إن بريطانيا اقترحت إقامة عدد من نقاط التفتيش الجمركية على بعد عدة كيلومترات من الحدود على الجانبين هي مقترحات عفا عليها الزمن و"غير حقيقية".

وأشار إلى أن بريطانيا لن "تعرض الآن ما سوف تقدمه بشكل رسمي" إلى الاتحاد الأوروبي.

كما قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية ردا على سؤال حول تقرير هيئة الإذاعة الايرلندية: "إنهم لا يتحدثون عن المقترحات التي سوف نقدمها بشكل رسمي بالفعل.. إنهم يتحدثون عن بعض الأمور التى طرحت في وقت سابق ".

وأكد "لدينا حل، أمامنا طريق جيد للغاية" دون تقديم تفاصيل.

وردا على سؤال عاجل في البرلمان في وقت لاحق، قال جيمس دودريدج الوزير المعني بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، لنواب البرلمان "لن تضع المملكة المتحدة، تحت أي ظروف، مرافق أساسية أو نقاط تفتيش أو مراكز مراقبة عند الحدود".

وأضاف دودريدج "لقد كان الجانبان واضحين دائما أن ترتيبات الحدود يجب أن تعترف بالظروف الفريدة لجزيرة ايرلندا وأن تعكس ذلك وأن تكون إبداعية ومرنة".

ورحب رئيس وزراء ايرلندا ليو فارادكار بحقيقة أن جونسون "نأى بنفسه" عن المقترحات المسربة.

وقال فارادكار إن بريطانيا وعدت بأنه لن تكون هناك "حدود ذات إجراءات مشددة أو مرافق أساسية ونقاط تفتيش ومراقبة حدودية نتيجة للخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف للبرلمان الايرلندي "نتوقع أن تفي الحكومة البريطانية بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بحسن نية في اتفاقية الانسحاب"، معترفا في الوقت نفسه أنه ستكون هناك حاجة إلى نقاط تفتيش حال الخروج بدون اتفاق.

ورفضت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية التعليق على تقرير هيئة الإذاعة الأيرلندية أو تأكيده. وقالت المتحدثة مينا أندريفا إن المفوضية لم تتلق أي مقترحات من بريطانيا ترضي جميع أهداف شبكة الأمان الأيرلندية.