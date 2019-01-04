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    الأسبوع المقبل.. مايك بومبيو يزور مصر والسعودية وقطر ودول أخرى

    07:25 م الجمعة 04 يناير 2019
    الأسبوع المقبل.. مايك بومبيو يزور مصر والسعودية وقطر ودول أخرى

    مايك بومبيو

    القاهرة - مصراوي:

    قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، إن الوزير مايك بومبيو سيقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل السعودية والأردن ومصر والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.

    وذكرت الوزارة، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية، أن بومبيو سيسعى خلال زيارته للرياض للاطلاع على أحدث تطورات التحقيق السعودي في قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر.

    وقالت الوزارة في بيان، إن الجولة ستبدأ في الثامن من يناير الجاري وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه.

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