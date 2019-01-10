كيم عبّر للرئيس الصيني عن قلقه من "المأزق" بين بيونجيانج وواشنطن

بيونجيانج/بكين- (أ ف ب):

أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أنّ زعيمها كيم جونغ-أون عبّر خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينج في بكين عن "قلقه" إزاء الجمود الراهن في المفاوضات بين بيونجيانج وواشنطن حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ كيم أعرب عن "قلقه إزاء المأزق الراهن في عملية تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وفي محادثات نزع السلاح النووي".

وأضافت أنّ الزعيم الكوري الشمالي شدّد في الوقت نفسه على أنّ "الموقف المبدئي" لبلاده والمتمثّل في "التوصّل إلى حلّ سلمّي من خلال الحوار، لم يتغيّر".

وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية أنّ بكين أكّدت دعمها الكامل لموقف بيونجيانج.

وأضافت أنّ "شي جينبينج قال إنّ المسائل المشروعة التي أثارتها جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية هي مطالب مبرّرة وأنّه متّفق بالكامل على أنّ المصالح المعقولة لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية يجب أن تحصل على حلّ عادل".

وبحسب الوكالة الكورية الشمالية الرسمية فقد قبِل الرئيس الصيني دعوة وجّهها إليه كيم لزيارة كوريا الشمالية "في الوقت المناسب"، في زيارة ستكون الأولى لشي إلى بيونجيانج منذ تسلّمه السلطة في 2012.

وكانت بيونجيانج أعلنت في مارس من العام الماضي أنّ شي وافق على تلبية دعوة لزيارة كوريا الشمالية وجّهها إليه كيم خلال لقائه الرئيس الصيني في بكين.