رئيس السودان يدعو المعارضة للمشاركة في انتخابات الرئاسة العام المقبل

القاهرة - مصراوي

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، المعارضة السودانية إلى الانضمام لوثيقة الحوار الوطني والمشاركة في الانتخابات المقبلة في عام 2020.

ويأتي خطاب البشير في ذكرى الاستقلال، وفي وقت يشهد السودان مظاهرات على مدار الأسبوعين الماضيين للمطالبة بإصلاحات اقتصادية تطورت إلى المطالبة برحيل البشير.

وأضاف الرئيس السوداني أن الحكومة السودانية تستهدف "النهضة" مضيفًا أن ميزانية العام الجديد جاءت لتخفيف معاناة المواطنين، وطالب القوى السياسية والحزبية وبالمساهمة الراشدة في التعاطي مع القضايا بالسودان.

كما أعلن أن بلاده لمواجهة التحديات الاقتصادية أبرمت اتفاقات مع دول وصفها البشير بالشقيقة وذكر منها الصين وتركيا وروسيا وبلدان من الخليج العربي، من أجل "دعم بنية الإنتاج الوطني".

وأضاف البشير في خطابه: "أيها المواطنون الشرفاء، نحتفل بالمناسبة ونؤكد ماضون في توسعة المشاركة في قيادة الدولة دون إقصاء أو تفرقة".

وطالب البشير من القوى السياسية والشعب السوداني بالابتعاد عن "الحروب والصراعات لتدعيم النسيج الاجتماعي على أساس العدالة والمساواة دون تمييز".

كما ذكر البشير في الخطاب: "ملتزمون بإجراء انتخابات في 2020 في أجواء حرة"، موجها الدعوة للمعارضين في الاستعداد الجاد للمشاركة فيها "تحقيقا للديمقراطية".

كانت المظاهرات السودانية اندلعت في مدينة عطبرة شمالي البلاد قبل أسبوعين بسبب ارتفاع سعر الخبز من جنيه إلى ثلاثة جنيهات، وسرعان ما انتقلت عدوى المسيرات إلى مدن أخرى بينها الخرطوم، وتطورت المطالب من إصلاح اقتصادي إلى مطالبة برحيل الرئيس البشير.

من جانبها اتهمت الحكومة عناصر خارجية وداخلية بتأجيج المظاهرات وتحويلها من السلمية إلى أعمال عنف وتخريب. وذكر المتحدث باسم الحكومة السودانية بشارة جمعة أرور، إن الدعوة إلى إسقاط النظام أو تغييره هو أمر مشروع ولكن ليس بالعنف والتخريب.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الخميس، أن 19 شخصًا قتلوا منذ بداية المظاهرات بينهم اثنين من رجال الأمن. وهاجم ما اعتبره استغلال للأحداث التي بدأت سلمية ثم تحولت إلى عنف بعد ذلك، مشيرًا إلى أن "الشرطة لم ولن تعمل على ضرب أو قتل المواطنين البسطاء، بل حمتهم ووقفت معهم".