أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي محمد صلاح

البيت الأبيض: ترامب يرغب في صفقة تنهي إغلاق الحكومة

12:27 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
البيت الأبيض: ترامب يرغب في صفقة تنهي إغلاق الحكومة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن رغبته في إنهاء إغلاق الحكومة عبر التفاوض للتوصل إلى صفقة تتوقف بموجبها أزمة الهجرة عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض الأمريكي سارة ساندرز، في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في التفاوض للتوصل إلى صفقة تتوقف بموجبها الأزمة عند الحدود الأمريكية، حسب تعبيرها، "وتحمي المجتمعات الأمريكية وتعيد فتح الحكومة".

وأضافت ساندرز أن "الاستنتاج الوحيد العقلاني هو أن الحزب الديمقراطي يختار علانية بقاء الحكومة مغلقة لحماية المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من الشعب الأمريكي".

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي لا يرغب في إبقاء الحكومة مغلقة ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ترامب "لن يوقع على مقترح لا يأخذ في أولويته أمن وسلامة البلاد".

هذا المحتوى من

واشنطن البيت الأبيض أمريكا الهجرة ترامب

الخبر التالى:

القبض على 5 أشخاص على خليفة اغتيال رئيس الأركان النيجيري السابق
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان