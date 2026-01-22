إعلان

خطوة تشريعية في بريطانيا لحظر منصات التواصل على الأطفال.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

05:45 ص 22/01/2026

منصات التواصل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

صوت مجلس اللوردات البريطاني، لصالح تعديل يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، ما يزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية لإصدار الحظر.

أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، أنه لا يستبعد أي خيار، متعهدا بالعمل على حماية الأطفال، لكن حكومته أشارت إلى رغبتها في انتظار نتائج مشاورات مقررة هذا الصيف قبل إصدار التشريع.

وتصاعدت الدعوات في أوساط المعارضة وداخل حزب العمال الحاكم كي تحذو الحكومة البريطانية حذو أستراليا، التي منعت منذ 10 ديسمبر من هم دون سن 16 عاما من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وحظي التعديل الذي تقدم به النائب البريطاني المحافظ والمعارض جون ناش بموافقة 261 صوتا مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي.

وقال ناش: "الليلة، وضع رفاقنا في مجلس اللوردات مستقبل أطفالنا في المقام الأول، هذا التصويت هو بداية عملية وقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل".

قبل التصويت، أعلن داونينج ستريت، أن الحكومة لن تقبل التعديل، الذي سيحال الآن إلى مجلس العموم، حيث الهيمنة لحزب العمال.

وحض أكثر من 60 نائبا من حزب العمال رئيس الوزراء ستارمر على دعم الحظر.

وحضت شخصيات عامة، من بينها الممثل هيو جرانت، الحكومة على دعم المقترح، مؤكدة أن الآباء وحدهم لا يستطيعون مواجهة ما تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي من ضرر.

وتحذر بعض منظمات حماية الطفل من أن الحظر قد يخلق شعورا زائفا بالأمان.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوجوف" في ديسمبر، أن 74% من البريطانيين يؤيدون الحظر، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منصات التواصل حظر منصات التواصل في بريطانيا بريطانيا منصات التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

Realme تتحدى سامسونج بهاتفها الجديد.. ما مواصفاته وقدرات التصوير؟
أخبار و تقارير

Realme تتحدى سامسونج بهاتفها الجديد.. ما مواصفاته وقدرات التصوير؟
بوتين يعرض على ترامب مليار دولار.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

بوتين يعرض على ترامب مليار دولار.. ما القصة؟
"رويترز": شركة فاليرو الأمريكية اشترت أول شحنة من النفط الفنزويلي
اقتصاد

"رويترز": شركة فاليرو الأمريكية اشترت أول شحنة من النفط الفنزويلي
بسبب رياح محملة بالأتربة.. انعدام الرؤية على الطريق الدولي "إسكندرية- مطروح"-
أخبار المحافظات

بسبب رياح محملة بالأتربة.. انعدام الرؤية على الطريق الدولي "إسكندرية- مطروح"-
"بينهم لاعب الأهلي السابق".. 20 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عمليات تجميل
مصراوي ستوري

"بينهم لاعب الأهلي السابق".. 20 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عمليات تجميل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام