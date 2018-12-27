فلسطين تمنع دخول الخضار والفاكهة والدواجن من إسرائيل

رام الله - (د ب أ):

صعدت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس اقتصاديا ضد إسرائيل ردا على منعها استيراد منتجات فلسطينية.

وأعلنت الحكومة ، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، منع دخول جميع أنواع الخضار والفاكهة والدواجن من إسرائيل إلى الأسواق الفلسطينية.

وأهابت الحكومة بالجمهور الفلسطيني والتجار العمل على التعاون من أجل إنجاح القرار ، ودعتهم إلى "حماية المنتج والاقتصاد الوطني، تماشياً مع مبدأ حماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني".

وأشارت إلى أن قرارها جاء ردا على "اتخاذ الجانب الإسرائيلي قراراً أحادياً لمنع دخول الخضار والفاكهة الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية".

من جهة أخرى ، أكدت الحكومة الفلسطينية التزامها بتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية، وتوفير المتطلبات اللازمة لإجرائها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، فور إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تحديد موعدها.

وأعربت الحكومة عن الأمل في أن تكون الانتخابات مدخلا لتعزيز المساعي الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة الشعب الفلسطيني إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.

وكان عباس أعلن يوم السبت الماضي عن حل المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده، وذلك بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية يتضمن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.

ويعاني المجلس التشريعي من شلل في أعماله منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل.