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    رئيس وزراء إيطاليا يبحث في طرابلس الوضع السياسي الليبي

    01:04 م الأحد 23 ديسمبر 2018
    رئيس وزراء إيطاليا يبحث في طرابلس الوضع السياسي الليبي

    رئيس وزراء إيطاليا وفائز السراج

    طرابلس - (د ب أ):

    بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج صباح اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

    وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اليوم ، فإن المحادثات تناولت أيضا العلاقات الثنائية وسبل تنمية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

    وأعطي السراج لمحة عن الوضع السياسي الراهن وما اتخذته حكومة الوفاق من خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادي والأمني ، وأبدى تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا لتشمل مجالات حيوية وقطاعات خدمية متعددة.

    من جانبه، عبر كونتي عن سعادته بزيارة طرابلس، مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين، وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي.

    وعبر رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي، ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعتمده السراج في سبتمبر الماضي.

    وأجرى الجانبان محادثات تناولت عددا من من الملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني وتفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة والترتيب للقاءات اللجان المشتركة مطلع العام المقبل.

    حكومة الوفاق الوطني ليبيا فائز السراج جوزيبي كونتي

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