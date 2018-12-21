الحوثيون يرحبون بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن

صنعاء (د ب أ)

رحبت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الجمعة، بقرار مجلس الأمن الجديد الداعم لاتفاق مشاورات ستوكهولم الخاصة باليمن.

ووصف محمد عبدالسلام، رئيس وفد الحوثيين فى مشاورات ستوكهولم، في تغريدة بموقع "تويتر"، القرار بأنه "خطوة ايجابية، نحو وقف عمليات التحالف العربي وفك الحصار، تمهيدا للحل السياسي الشامل، على الرغم من ملاحظاتنا على بعض مصطلحاته ومضامينه"

وفي وقت سابق، رحبت الحكومة اليمنية بهذا القرار، مبدية التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم.

وكان مجلس الأمن، صوّت الجمعة، لصالح مشروع قرار بشأن نشر قوات أممية بمحافظة الحديدة اليمنية لمراقبة وقف إطلاق النار.

ويهدف مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، لنشر فريق لمراقبة الهدنة في الحديدة.

ويؤكد المشروع، أن النزاع يدور بين الحكومة الشرعية والميليشيات، وهذا تجديد للقرار ٢٢١٦ على أنه شأن يمني. أما دور التحالف فكان استجابة لطلب الشرعية، وهو ما ينص عليه كذلك في أول بيان من عاصفة الحزم عند اندلاع الحرب.

ويدعم مشروع القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.

ويعد القرار تفعيلا حقيقيا واقعيا للقرار ٢٢١٦ ويأتي على مراحل لإلزام الحوثي بالانسحابات قبل أي خطوات سياسية.