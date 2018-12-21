أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

جريحان في إطلاق نار داخل مطعم وسط النمسا

03:12 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
جريحان في إطلاق نار داخل مطعم وسط النمسا

ارشيفية

القاهرة - مصراوي:

أفادت وسائل إعلام نمساوية بوقوع إطلاق نار داخل أحد مطاعم وسط العاصمة فيينا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تسبب إطلاق النار -الذي لم يعرف سببه أو مصدره حتى الآن- في جريحين على الأقل.

وذكر موقع "روسيا اليوم" باللغة الإنجليزية، أن الشرطة النمساوية قامت بتطويق المنطقة بعد إطلاق النار، وأن عملية الشرطة مستمرة بالقرب من الموقع السياحي الشهير في المركز التاريخي.

إطلاق نار مطعم النمسا فيينا الارهاب الشرطة النمساوية

الخبر التالى:

فاينانشال تايمز: استقالة ماتيس "بداية نهاية" ترامب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان