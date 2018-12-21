جريحان في إطلاق نار داخل مطعم وسط النمسا
03:12 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
القاهرة - مصراوي:
أفادت وسائل إعلام نمساوية بوقوع إطلاق نار داخل أحد مطاعم وسط العاصمة فيينا.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تسبب إطلاق النار -الذي لم يعرف سببه أو مصدره حتى الآن- في جريحين على الأقل.
وذكر موقع "روسيا اليوم" باللغة الإنجليزية، أن الشرطة النمساوية قامت بتطويق المنطقة بعد إطلاق النار، وأن عملية الشرطة مستمرة بالقرب من الموقع السياحي الشهير في المركز التاريخي.
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