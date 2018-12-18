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    تويتر يبلغ عن اكتشاف "نشاط غير عادي" من جانب الصين والسعودية

    11:12 ص الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
    تويتر يبلغ عن اكتشاف "نشاط غير عادي" من جانب الصين والسعودية

    تويتر

    نيويورك - (د ب أ):

    ذكر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه قد أبلغ سلطات إنفاذ القانون باكتشاف "نشاط غير عادي" من عناوين "آي. بي" (إنترنت بروتوكول) موجودة في الصين والمملكة العربية السعودية.

    وقالت شركة تويتر العملاقة في مجال التكنولوجيا، في مدونة لها في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن الشركة كانت بدأت الشهر الماضي في حل خطأ برمجي، أدى إلى الكشف عن أرقام أكواد دول الهواتف الخاصة بالمستخدمين، وتفاصيل عن حسابات مغلقة.

    وذكر "تويتر" أنه أثناء التحقيق في المشكلة، التي تم حلها بعد يوم واحد، لوحظ وجود "نشاط غير عادي" يتعلق بنموذج دعم العملاء.

    ووفقا لشركة "تويتر"، فقد ورد "عدد كبير من الاستفسارات" من عناوين "آي. بي" في الصين والمملكة العربية السعودية.

    وقالت شركة التواصل الاجتماعي: "رغم أننا لا يمكننا تأكيد النية أو الاحالة بصورة محددة، إلا أنه من المحتمل أن تكون بعض تلك العناوين للـ "آي. بي"، ذات صلة بالجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة".

    يذكر أن أسهم "تويتر" تراجعت أمس الاثنين بنسبة 8ر6 بالمئة.

    تويتر نيويورك مواقع التواصل الاجتماعي السعودية الصين

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