مقتل 62 من مسلحي "حركة الشباب" في غارات جوية أمريكية بالصومال

جوهانسبرج - (د ب أ):

قُتل 62 عنصرا ينتمون إلى حركة الشباب المسلحة، في غارات جوية نفذتها الولايات المتحدة في مطلع الاسبوع الجاري بالصومال، في أحدث حلقات سلسلة من الغارات الجوية الامريكية في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.

ونفذت القوات الامريكية الغارات الست التي يومي السبت والاحد، بالقرب من بلدة جندارشي، جنوب غرب العاصمة مقديشو. وذكرت الولايات المتحدة في بيان لها اليوم الاثنين أنها استهدفت معسكرا معروفا لحركة الشباب وتحركت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

وجاء في البيان: "نحن ملتزمون - إلى جانب شركائنا الصوماليين والدوليين - بمنع الشباب من الاستفادة من الملاذات الآمنة التي يمكنهم من خلالها بناء القدرات ومهاجمة شعب الصومال".

وتهدف حركة الشباب إلى إقامة دولة إسلامية أصولية في الصومال، وهي تقوم بشكل روتيني بشن هجمات على مباني حكومية وفنادق ومطاعم .