في فايننشال تايمز: "كابوس" يهدد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

(بي بي سي):

نقرأ في صحيفة فايننشال تايمز مقالاً لمارتن وولف حول احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، وصف فيه هذا السيناريو بأنه "كابوس".

وقال كاتب المقال إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتجهان ببطء نحو "بريكست بلا اتفاق"، مضيفاً أن نجاة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من سحب الثقة منها في التصويت الذي أجري بحزب المحافظين، لا يغير هذه الحقيقة.

وحذر من أن هذه النتيجة ستكون بمثابة "كارثة" لبريطانيا، كما أنها ستكون سيئة لباقي دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن "الوقت بدأ ينفد"، مشيراً إلى أنه على بريطانيا والاتحاد الأوروبي العمل على إعادة التفكير بسرعة.

وتابع بالقول إن رئيسة الوزراء البريطانية لا تزال في منصبها، لكن ليس لديها أي سلطة، فالمعارضة في حزبها (وفي الحزب الديمقراطي الوحدوي) تحول دون تمرير اتفاق بريكست من دون دعم المعارضة أو حدوث انقسام كبير في حزبها.

وأشار إلى أن هذا الانقسام يجب أن يكون كبيراً بما يكفي لتمرير الاتفاق، مضيفاً أن ماي قد تتفق مع حزب العمال على الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو تدعو إلى إجراء استفتاء آخر.

وأردف أن هذه الخيارات أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح "في الحقيقة نتجه إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق، وهذا يعد ضرباً من الجنون".

وختم بالقول إن تداعيات عدم إبرام اتفاق بشأن مغادرة الاتحاد ستكون باهظة اقتصاديا وسياسيا، محذرا من "حالة الفوضى" التي ستصيب الملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والبريطانيين في دول الاتحاد، وكذلك التعاملات مع الشركات والتعاون في المجالات الحيوية مثل الشرطة ومكافحة الارهاب.

"وصف جيرانه بالشياطين"

ونطالع في صحيفة التايمز تقريراً حول "إسلامي يشتبه في أنه خطط لتنفيذ هجوم في بريطانيا خلال عيد الميلاد".

وبحسب التقرير، فإن جيران المشتبه به تقدموا، من قبل، بشكوى للسلطات المحلية في المنطقة التي يسكن فيها بعد أن وصفهم بأنهم "شياطين".

وأضاف أن "السلطات الأمنية تعقبت دائرة مقربه من الشاب البالغ من العمر 33 عاما خوفاً من إقدامه على تنفيذ هجوم انتحاري شبيه بهجوم مانشستر".

وذكرت الصحيفة أن المشتبه به "عراقي الجنسية...وكثيراً ما كان يسمع من منزله أصوات طرق وحفر".

وأوضحت أنها على علم باسمه إلا أنها اختارت عدم الكشف عن اسمه لحماية سير التحقيق.

ونقل التقرير عن روبرت هولمز (56 عاما)، الذي يقطن فوق شقة المشتبه به قوله، "كنت أسمعه يصلي في الصباح الباكر".

وأشار إلى أنه عندما داهمت الشرطة منزل المشتبه به، شاهد رجال الشرطة "يخرجون أرانب وحمام من منزله".

"الأدوات الجراحية والزهايمر"

ونطالع في صحيفة الجارديان تقريرا لإيان سامبل بعنوان "دراسة: أدوات جراحة الأعصاب قد تنشر بروتين مرتبط بمرض الزهايمر".

وقال كاتب المقال إن الأدوات الجراحية التي تستخدم في إجراء العمليات في الدماغ يجب معالجتها للتأكد من أنها لا تحتوي على بروتين مرتبط بمرض الزهايمر، وذلك تبعاً لدراسة أجراها علماء أكدت وجود أدلة أن هذا البروتين قد ينتشر خلال إجراء عمليات جراحية معينة.

وحث الباحثون الأطباء على تطهير أدوات جراحة الأعصاب بشكل دقيق كإجراء وقائي للحد من المخاطر المحتملة لنشر البروتين المحفز لمرض الزهايمر خلال إجراء عمليات جراحية في الدماغ.